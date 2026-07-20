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As-Saffat
৩৬
৩৭:৩৬
ويقولون اينا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ٣٦
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍۢ مَّجْنُونٍۭ ٣٦
وَیَقُوْلُوْنَ
اَىِٕنَّا
لَتَارِكُوْۤا
اٰلِهَتِنَا
لِشَاعِرٍ
مَّجْنُوْنٍ
۟ؕ
আর তারা বলত, ‘‘আমরা কি এক পাগলা কবির কথা মেনে আমাদের ইলাহগুলোকে ত্যাগ করব?
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tareq abed
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৮ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৩৭:৩৬-৩৭
SubhanaAllah, the Prophet PBUH virtue is such that all the Prophets prophesized his coming to their people, and had he not come, their prophecies would have been unfulfilled, and thus his coming proves the validity of the previous Prophets (peace be upon them all)
#ProphetsVirtues
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