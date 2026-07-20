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As-Saffat
৩৩
৩৭:৩৩
فانهم يوميذ في العذاب مشتركون ٣٣
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍۢ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣
فَاِنَّهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
فِی
الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ
۟
সেদিন (দুর্বল আর সবল) সবাই ‘আযাবে শরীক হবে।
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