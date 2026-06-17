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As-Saffat
৩
৩৭:৩
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
فَالتّٰلِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
আর যারা (আল্লাহর) যিকর আবৃত্তিতে লিপ্ত,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)
] وه سوێند بێت بهو فریشتانهی كه قورئان ئهخوێنن، یان زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن، وه لهلایهن خواى گهورهوه قورئان بۆ خهڵكى دێنن.