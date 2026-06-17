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As-Saffat
২
৩৭:২
فالزاجرات زجرا ٢
فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢
فَالزّٰجِرٰتِ
زَجْرًا
۟ۙ
অতঃপর যারা ধমক দিয়ে তিরস্কার করে তাদের শপথ,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢)
] وه سوێند بێت بهو فریشتانهى كه ههورهكان بهڕێوه ئهبهن، یان بهرههڵستى ئهو خراپهكاریانه دهكهن كه خواى گهوره له قورئاندا قهدهغهى كردوون.