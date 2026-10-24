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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 180
As-Saffat
১৮০
৩৭:১৮০
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
سُبْحٰنَ
رَبِّكَ
رَبِّ
الْعِزَّةِ
عَمَّا
یَصِفُوْنَ
۟ۚ
সকল সম্মান ও ক্ষমতার রব্ব, তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান সে সকল কথাবার্তা হতে যা তারা আরোপ করে।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷