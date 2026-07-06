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As-Saffat
১৭২
৩৭:১৭২
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
اِنَّهُمْ
لَهُمُ
الْمَنْصُوْرُوْنَ
۪۟
তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)
] ئهمانن كه سهرئهكهون بهسهر دوژمنهكانیاندا وه زاڵ ئهبن.