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As-Saffat
১৭২
৩৭:১৭২
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
اِنَّهُمْ
لَهُمُ
الْمَنْصُوْرُوْنَ
۪۟
তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।
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Tafsir Muyassar
37:171 37:173 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مردَّ لها- لعبادنا المرسلين، أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة، وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل.