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Tiếng Việt
As-Saffat
১৭১
৩৭:১৭১
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١٧١
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١
وَلَقَدْ
سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
আমার প্রেরিত বান্দাহদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই বলা আছে যে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )
وهي قوله :
" كتب الله لأغلبن أنا ورسلي "
( المجادلة - 21 )
.