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As-Saffat
১৬৬
৩৭:১৬৬
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَاِنَّا
لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ
۟
আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ }
لله عما لا يليق به. فكيف - مع هذا - يصلحون أن يكونوا شركاء للّه؟! تعالى الله.