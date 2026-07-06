প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
১৬৪
৩৭:১৬৪
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّاۤ
اِلَّا
لَهٗ
مَقَامٌ
مَّعْلُوْمٌ
۟ۙ
আমাদের (ফেরেশতাদের) প্রত্যেকের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا مِنَّاۤ﴾ مَعْشَر الْمَلَائِكَة أَحَد ﴿إِلَّا لَهُۥ مَقَامࣱ مَّعۡلُومࣱ ١٦٤﴾ فِي السَّمَاوَات يَعْبُد اللَّه فِيهِ لَا يَتَجَاوَزهُ