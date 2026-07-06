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As-Saffat
১৬৩
৩৭:১৬৩
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
اِلَّا
مَنْ
هُوَ
صَالِ
الْجَحِیْمِ
۟
পারবে কেবল তাকে, যে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশকারী।
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কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷