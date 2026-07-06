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As-Saffat
১৬০
৩৭:১৬০
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
কিন্তু আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা এসব কথা বলে না।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠)
] تهنها بهنده دڵسۆزهكانی خوای گهوره ئامادهی سزای خوای گهوره نابن، یاخود ئهو وهسفانه نادهنه پاڵ خوای گهوره بهڵكو بهتاك و تهنها خوای گهوره ئهپهرستن و خوای گهوره به پاك ڕائهگرن له ههموو وهسفێك كه شایانى خواى گهوره نهبێت.