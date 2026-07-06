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As-Saffat
১৬০
৩৭:১৬০
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
কিন্তু আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা এসব কথা বলে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
لكن عباد الله المخلصين له في عبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه.