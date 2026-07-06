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As-Saffat
১৫৭
৩৭:১৫৭
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
فَاْتُوْا
بِكِتٰبِكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
তোমরা সত্যবাদী হলে নিয়ে এসো তোমাদের কিতাব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأۡتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمۡ﴾ التَّوْرَاة فَأَرُونِي ذَلِكَ فِيهِ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ١٥٧﴾ فِي قَوْلكُمْ ذَلِكَ