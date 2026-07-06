প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
১৫৫
৩৭:১৫৫
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟ۚ
তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهرناگرن لهسهر پووچهڵی و بهتاڵی ئهو قسهیهی خۆتان.