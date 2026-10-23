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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 144
As-Saffat
১৪৪
৩৭:১৪৪
للبث في بطنه الى يوم يبعثون ١٤٤
لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤
لَلَبِثَ
فِیْ
بَطْنِهٖۤ
اِلٰی
یَوْمِ
یُبْعَثُوْنَ
۟ۚ
তাহলে নিশ্চিতই তাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷