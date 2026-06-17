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As-Saffat
১৪
৩৭:১৪
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
তারা আল্লাহর কোন নিদর্শন দেখলে ঠাট্টা করে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَوۡا۟ ءَایَةࣰ﴾ كَانْشِقَاقِ الْقَمَر ﴿یَسۡتَسۡخِرُونَ ١٤﴾ يُسْتَهْزَءُونَ بها