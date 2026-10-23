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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 126
As-Saffat
১২৬
৩৭:১২৬
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
اللّٰهَ
رَبَّكُمْ
وَرَبَّ
اٰبَآىِٕكُمُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক আর তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷