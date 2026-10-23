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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 113
As-Saffat
১১৩
৩৭:১১৩
وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ١١٣
وَبَـٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَـٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌۭ وَظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌۭ ١١٣
وَبٰرَكْنَا
عَلَیْهِ
وَعَلٰۤی
اِسْحٰقَ ؕ
وَمِنْ
ذُرِّیَّتِهِمَا
مُحْسِنٌ
وَّظَالِمٌ
لِّنَفْسِهٖ
مُبِیْنٌ
۟۠
আর আমি বরকত দিলাম তাকে আর ইসহাককে; (তাদের দু’জনের) বংশধরদের কতক সৎকর্মশীল, আর কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুমকারী।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷