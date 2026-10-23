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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 112
As-Saffat
১১২
৩৭:১১২
وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ١١٢
وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّۭا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١١٢
وَبَشَّرْنٰهُ
بِاِسْحٰقَ
نَبِیًّا
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
আর তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের- যে ছিল সৎকর্মশীল বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷