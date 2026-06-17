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As-Saffat
১১
৩৭:১১
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ
اَشَدُّ
خَلْقًا
اَمْ
مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ
اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ
مِّنْ
طِیْنٍ
لَّازِبٍ
۟
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর- সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি তারাই বেশি প্রবল, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা (বেশি প্রবল)? আমি তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছি (অতি নগণ্য) মাটি থেকে।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پرسیار له كافران بكه ئایا دروستكردنی ئهوان گهورهترو بههێزتره، یاخود ئهو زهوی و ئاسمان و فریشتهو دروستكراوه گهورانهی كه دروستمان كردووه، كه دان بهم شتهدا دهنێن ئیتر بۆ باوهڕتان به زیندوو بوونهوه نیه؟ [
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١)
] ئێمه ئادهممان دروست كردووه له قوڕێكی لینج كه ئهنووسێ به دهستهوه، واته: مرۆڤ دروستكراوێكی لاوازه بۆ باوهڕیان به زیندووبوونهوهو تواناو دهسهڵاتی خواى گهوره نیه.