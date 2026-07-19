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Ar-Rum
২৯
৩০:২৯
بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين ٢٩
بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٩
بَلِ
اتَّبَعَ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْۤا
اَهْوَآءَهُمْ
بِغَیْرِ
عِلْمٍ ۚ
فَمَنْ
یَّهْدِیْ
مَنْ
اَضَلَّ
اللّٰهُ ؕ
وَمَا
لَهُمْ
مِّنْ
نّٰصِرِیْنَ
۟
বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে; কাজেই আল্লাহই যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে সৎপথ দেখাবে কে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।
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