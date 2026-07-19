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Ar-Rum
১২
৩০:১২
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ١٢
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٢
وَیَوْمَ
تَقُوْمُ
السَّاعَةُ
یُبْلِسُ
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।
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