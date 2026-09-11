Al-Sa'di তাফসীর: Ar-Ra'd আয়াহ 31

Всевышний поведал о превосходстве славного Корана над остальными Священными Писаниями. Если бы среди Священных Писаний было такое, благодаря которому горы сдвинулись бы со своих мест, земля покрылась бы новыми садами и реками, а покойники заговорили бы с живыми, то этим писанием непременно оказался бы Славный Коран. Однако любое решение остается за Аллахом, Который ниспосылает только такие знамения, которые соответствуют божественной мудрости. Почему же неверующие хотят, чтобы знамения ниспосылались по их прихоти? Разве они или другие творения обладают хотя бы ничтожной властью? Они отказываются уверовать, но пусть правоверные знают, что Всевышний Аллах может наставить на прямой путь всех людей, если пожелает. Однако Ему угодно, чтобы одни следовали прямым путем, а другие сбивались с него. И поэтому всегда будут неверующие, не извлекающие выгоды из Божьих знамений и не прислушивающиеся к проповедям. Они будут настойчиво исповедовать неверие, а Всевышний Аллах будет ниспосылать бедствия, которые будут поражать их жилища или окрестности их поселений. И закончится это лишь тогда, когда исполнится обещание Аллаха, и неверных постигнет наказание, которого им не удастся избежать. Аллах не нарушает Своих обещаний. Однако Он предостерегает неверующих от обещанного воздаяния за неверие, упрямство и несправедливость.