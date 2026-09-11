Tafsir al-Tabari তাফসীর: Ar-Ra'd আয়াহ 10

القول في تأويل قوله تعالى : سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: معتدلٌ عند الله منكم، (23) أيها الناس، الذي أسر القول, (24) والذي جهر به, (25) والذي هو مستخفٍ بالليل في ظلمته بمعصية الله" وسارب بالنهار "، يقول: وظاهر بالنهار في ضوئه, لا يخفى عليه شيء من ذلك. سواء عنده سِرُّ خلقه وعلانيتهم, لأنه لا يستسرّ عنده شيء ولا يخفى. * * * يقال منه: " سَرَبَ يَسْرَبُ سُرُوبًا " إذا ظهر, كما قال قيس بن الخطيم: أَنَّـى سَـرَيْتِ وَكُـنْتِ غَـيْرَ سَـرُوبِ وَتُقَــرِّبُ الأحْــلامُ غَـيْر قَـرِيب (26) يقول: كيف سريت بالليل [على] بُعْد هذا الطريق، (27) ولم تكوني تبرُزين وتظهرين؟ وكان بعضهم يقول: هو السَّالك في سَرْبه: أي في مذهبه ومكانه . (28) واختلف أهل العلم بكلام العرب في" السّرب ". فقال بعضهم: " هو آمن في سَرْبه ", بفتح السين. وقال بعضهم: " هو آمن في سِرْبه " بكسر السين . * * * وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . *ذكر من قال ذلك: 20202- حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: (سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار) ، يقول: هو صاحبُ ريبة مستخف بالليل. وإذا خرج بالنهار أرَى الناس أنه بريء من الإثم . 20203- حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: (وسارب بالنهار)، ظاهر . 20204- حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي, عن عوف, عن أبي رجاء, في قوله: (سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وساربٌ بالنهار) قال: إن الله أعلم بهم, سواء من أسر القول ومن جهر به, ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . 20205- حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا علي بن عاصم, عن عوف, عن أبي رجاء: (سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) قال: من هو مستخف في بيته(وسارب بالنهار)، ذاهب على وجهه. علمه فيهم واحدٌ . 20206- حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به) ، يقول: السر والجهر عنده سواء(ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) أما " المستخفي" ففي بيته, وأما " السارب ": الخارج بالنهار حيثما كان. المستخفي غَيْبَه الذي يغيب فيه والخارجُ، عنده سواء . 20207- ... قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك, عن خصيف, في قوله: (مستخف بالليل) قال: راكب رأسه في المعاصي(وسارب بالنهار) قال: ظاهر بالنهار . 20208- حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) كل ذلك عنده تبارك وتعالى سواء، السر عنده علانية قوله: (ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) ، أي: في ظلمة الليل, و " سارب ": أي: ظاهر بالنهار . 20209- حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا شريك, عن خصيف, عن مجاهد وعكرمة: (وسارب بالنهار) قال: ظاهر بالنهار. * * * و " مَنْ" في قوله: (من أسرّ القول ومَنْ جهر به ومَنْ هو مستخف بالليل) رفع الأولى منهن بقوله: " سواء " . والثانية معطوفة على الأولى، والثالثة على الثانية . ---------------------- الهوامش : (23) انظر تفسير" سواء" فيما سلف من فهارس اللغة ( سوى ) . (24) انظر تفسير" الإسرار" فيما سلف ص : 198 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك . (25) انظر تفسير" الجهر" فيما سلف 9 : 343 - 349 ، 358 /11 : 368 / 13 : 353 ، تعليق : 4 ، والمراجع هناك . (26) ديوانه : 5 ، واللسان ( سرب ) وغيرها كثير . ويروى" سربت" بالباء الموحدة أيضًا وقوله :" غير سروب" ، أي : غير مبعدة في مذهبك ، أو كما قال أبو جعفر في تفسيره بعد . (27) الزيادة بين القوسين لا بد منها لتصحيح معنى الكلام . (28) أرجح أنه يعني أبا عبيدة في مجاز القرآن 1 : 323 ، ولكن لفظه :" سالك في سربه ، أي مذاهبه ووجوهه" ، وهو أجود مما في التفسير ، وأخشى أن يكون من تحريف الناسخ أو سهوه .