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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 99
An-Nisa
৯৯
৪:৯৯
فاولايك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ٩٩
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًۭا ٩٩
فَاُولٰٓىِٕكَ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّعْفُوَ
عَنْهُمْ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَفُوًّا
غَفُوْرًا
۟
আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ গুনাহ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷