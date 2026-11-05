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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 98
An-Nisa
৯৮
৪:৯৮
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
اِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِیْنَ
مِنَ
الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
حِیْلَةً
وَّلَا
یَهْتَدُوْنَ
سَبِیْلًا
۟ۙ
কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরুষ, নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথও পায় না,
তাফসির
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