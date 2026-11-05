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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 95
An-Nisa
৯৫
৪:৯৫
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٩٥
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةًۭ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٩٥
لَا
یَسْتَوِی
الْقٰعِدُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
غَیْرُ
اُولِی
الضَّرَرِ
وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ؕ
فَضَّلَ
اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِیْنَ
بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ
عَلَی
الْقٰعِدِیْنَ
دَرَجَةً ؕ
وَكُلًّا
وَّعَدَ
اللّٰهُ
الْحُسْنٰی ؕ
وَفَضَّلَ
اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِیْنَ
عَلَی
الْقٰعِدِیْنَ
اَجْرًا
عَظِیْمًا
۟ۙ
অক্ষম নয় এমন বসে-থাকা মু’মিনরা আর জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়; নিজেদের ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে-থাকা লোকেদের উপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে-থাকা লোকেদের তুলনায় আল্লাহ মহাপুরস্কার দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন।
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