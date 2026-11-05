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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 82
An-Nisa
৮২
৪:৮২
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
اَفَلَا
یَتَدَبَّرُوْنَ
الْقُرْاٰنَ ؕ
وَلَوْ
كَانَ
مِنْ
عِنْدِ
غَیْرِ
اللّٰهِ
لَوَجَدُوْا
فِیْهِ
اخْتِلَافًا
كَثِیْرًا
۟
তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তে-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷