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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 79
An-Nisa
৭৯
৪:৭৯
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَاۤ
اَصَابَكَ
مِنْ
حَسَنَةٍ
فَمِنَ
اللّٰهِ ؗ
وَمَاۤ
اَصَابَكَ
مِنْ
سَیِّئَةٍ
فَمِنْ
نَّفْسِكَ ؕ
وَاَرْسَلْنٰكَ
لِلنَّاسِ
رَسُوْلًا ؕ
وَكَفٰی
بِاللّٰهِ
شَهِیْدًا
۟
তোমার কোন কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহর তরফ হতে এবং তোমার যে কোন অকল্যাণ হলে তা হয় তোমার নিজের কারণে এবং আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি, (এ কথার) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷