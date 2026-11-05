Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 78

{كەس لە مردن رزگاری نابێت} [ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ] ئێوه ئهگهر خۆیشتان بشارنهوه له كوشتارو جیهادی كافران، كه ئهجهلتان بێ له ههر شوێنێك بن مردن ههر ئهتانگرێتهوهو دهمرن ئهگهر چى ئێوه لهناو قهڵای زۆر پتهو و بههێزو بهرزدا بن. { باوەڕ بوون بە قەدەری خوا} [ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ] وه ئهگهر مونافیقان تووشی چاكهیهك ببوونایه له رزق و رۆزى و بهروبووم ئهیانووت: ئهمه لهلایهن خوای گهورهوهیه [ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ] وه ئهگهر تووشی بهڵاو موسیبهتێكیش ببوونایه له نهبوونى و كهمى بهروبووم و مردنى منداڵ ئهیانووت: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهمه بههۆی تۆو شوێنكهوتنى تۆوه بووه [ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ههموو شتێك لهلایهن خوای گهورهوهیهو به قهزاو قهدهرو بهدهستى خوای گهورهیه [ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) ] ئهوه ئهم كهسانه چیانه بۆ له قسه تێ ناگهن.