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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 73
An-Nisa
৭৩
৪:৭৩
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَىِٕنْ
اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ
مِّنَ
اللّٰهِ
لَیَقُوْلَنَّ
كَاَنْ
لَّمْ
تَكُنْ
بَیْنَكُمْ
وَبَیْنَهٗ
مَوَدَّةٌ
یّٰلَیْتَنِیْ
كُنْتُ
مَعَهُمْ
فَاَفُوْزَ
فَوْزًا
عَظِیْمًا
۟
আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়, তবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পর্ক ছিল না, এমনিভাবে অবশ্যই বলে উঠবে, ‘হায় পরিতাপ! আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে মহা সাফল্য লাভ করতাম।’
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷