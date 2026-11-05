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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 72
An-Nisa
৭২
৪:৭২
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَاِنَّ
مِنْكُمْ
لَمَنْ
لَّیُبَطِّئَنَّ ۚ
فَاِنْ
اَصَابَتْكُمْ
مُّصِیْبَةٌ
قَالَ
قَدْ
اَنْعَمَ
اللّٰهُ
عَلَیَّ
اِذْ
لَمْ
اَكُنْ
مَّعَهُمْ
شَهِیْدًا
۟
এবং তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই পশ্চাতে সরে থাকবে, অতঃপর তোমাদের উপর কোন বিপদ আসলে সে বলবে, ‘আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷