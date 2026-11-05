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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 71
An-Nisa
৭১
৪:৭১
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
خُذُوْا
حِذْرَكُمْ
فَانْفِرُوْا
ثُبَاتٍ
اَوِ
انْفِرُوْا
جَمِیْعًا
۟
হে ঈমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর এবং দলে দলে ভাগ হয়ে কিংবা মিলিতভাবে অগ্রসর হও।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷