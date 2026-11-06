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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 159
An-Nisa
১৫৯
৪:১৫৯
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَاِنْ
مِّنْ
اَهْلِ
الْكِتٰبِ
اِلَّا
لَیُؤْمِنَنَّ
بِهٖ
قَبْلَ
مَوْتِهٖ ۚ
وَیَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
یَكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
شَهِیْدًا
۟ۚ
কিতাবওয়ালাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না, আর ক্বিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।
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