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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 156
An-Nisa
১৫৬
৪:১৫৬
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَّبِكُفْرِهِمْ
وَقَوْلِهِمْ
عَلٰی
مَرْیَمَ
بُهْتَانًا
عَظِیْمًا
۟ۙ
(তাদের প্রতি আল্লাহর অসন্তোষ নেমে এসেছে) তাদের কুফরীর জন্য আর মারইয়ামের প্রতি তাদের গুরুতর অপবাদপূর্ণ কথা উচ্চারণের জন্য।
তাফসির
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হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷