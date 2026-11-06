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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 150
An-Nisa
১৫০
৪:১৫০
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
اِنَّ
الَّذِیْنَ
یَكْفُرُوْنَ
بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ
وَیُرِیْدُوْنَ
اَنْ
یُّفَرِّقُوْا
بَیْنَ
اللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ
وَیَقُوْلُوْنَ
نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ
وَّنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ ۙ
وَّیُرِیْدُوْنَ
اَنْ
یَّتَّخِذُوْا
بَیْنَ
ذٰلِكَ
سَبِیْلًا
ۙ۟
যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকার করে আর আল্লাহ ও রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় আর বলে (রসূলদের) কতককে আমরা মানি আর কতককে মানি না, আর তারা তার (কুফর ও ঈমানের) মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা বের করতে চায় ।
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