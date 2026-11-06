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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 149
An-Nisa
১৪৯
৪:১৪৯
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
اِنْ
تُبْدُوْا
خَیْرًا
اَوْ
تُخْفُوْهُ
اَوْ
تَعْفُوْا
عَنْ
سُوْٓءٍ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَفُوًّا
قَدِیْرًا
۟
তোমরা যদি ভাল কাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা তা গোপনে কর কিংবা মন্দকে ক্ষমা কর তবে আল্লাহও দোষত্রুটি মোচনকারী, ক্ষমতার অধিকারী।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷