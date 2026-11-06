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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 146
An-Nisa
১৪৬
৪:১৪৬
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
اِلَّا
الَّذِیْنَ
تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا
وَاعْتَصَمُوْا
بِاللّٰهِ
وَاَخْلَصُوْا
دِیْنَهُمْ
لِلّٰهِ
فَاُولٰٓىِٕكَ
مَعَ
الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ
وَسَوْفَ
یُؤْتِ
اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِیْنَ
اَجْرًا
عَظِیْمًا
۟
অবশ্য তারা এদের মধ্যে শামিল নয় যারা তাওবাহ করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করবে, আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ করবে, আর নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করবে। তখন তারা মু’মিনদের সঙ্গী হিসেবে গণ্য হবে আর আল্লাহ অচিরেই মু’মিনদেরকে মহা প্রতিফল দান করবেন।
তাফসির
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