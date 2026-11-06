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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 138
An-Nisa
১৩৮
৪:১৩৮
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
الْمُنٰفِقِیْنَ
بِاَنَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمَا
۟ۙ
মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷