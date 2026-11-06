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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 137
An-Nisa
১৩৭
৪:১৩৭
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
ازْدَادُوْا
كُفْرًا
لَّمْ
یَكُنِ
اللّٰهُ
لِیَغْفِرَ
لَهُمْ
وَلَا
لِیَهْدِیَهُمْ
سَبِیْلًا
۟ؕ
যারা ঈমান আনল, অতঃপর কুফরী করল আবার ঈমান আনল আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থাকল, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং পথপ্রদর্শন করবেন না।
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