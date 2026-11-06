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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 133
An-Nisa
১৩৩
৪:১৩৩
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
اِنْ
یَّشَاْ
یُذْهِبْكُمْ
اَیُّهَا
النَّاسُ
وَیَاْتِ
بِاٰخَرِیْنَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
ذٰلِكَ
قَدِیْرًا
۟
তিনি ইচ্ছে করলে হে মানুষ! তোমাদেরকে বিলুপ্ত ক’রে তিনি অন্য সম্প্রদায়কে আনতে পারেন, আল্লাহ তা করতে পুরোপুরি সক্ষম।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷