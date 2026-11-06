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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 130
An-Nisa
১৩০
৪:১৩০
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ١٣٠
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًۭا ١٣٠
وَاِنْ
یَّتَفَرَّقَا
یُغْنِ
اللّٰهُ
كُلًّا
مِّنْ
سَعَتِهٖ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
وَاسِعًا
حَكِیْمًا
۟
তারা যদি উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ আপন প্রাচুর্য দিয়ে প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাকুশলী।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷