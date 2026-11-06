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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 121
An-Nisa
১২১
৪:১২১
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
اُولٰٓىِٕكَ
مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؗ
وَلَا
یَجِدُوْنَ
عَنْهَا
مَحِیْصًا
۟
এরাই তারা যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তারা তাত্থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন পথ পাবে না।
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হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷