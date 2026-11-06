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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 120
An-Nisa
১২০
৪:১২০
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ١٢٠
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠
یَعِدُهُمْ
وَیُمَنِّیْهِمْ ؕ
وَمَا
یَعِدُهُمُ
الشَّیْطٰنُ
اِلَّا
غُرُوْرًا
۟
সে তাদেরকে আশ্বাস দেয়, মিথ্যা প্রলোভন দেয়, বস্তুতঃ শয়ত্বান তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷