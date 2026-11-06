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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 117
An-Nisa
১১৭
৪:১১৭
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
اِنْ
یَّدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اِلَّاۤ
اِنٰثًا ۚ
وَاِنْ
یَّدْعُوْنَ
اِلَّا
شَیْطٰنًا
مَّرِیْدًا
۟ۙ
তারা আল্লাহকে ছেড়ে শুধু কতকগুলো দেবীরই পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী শায়ত্বনের পূজা করে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷