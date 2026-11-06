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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 112
An-Nisa
১১২
৪:১১২
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَنْ
یَّكْسِبْ
خَطِیْٓئَةً
اَوْ
اِثْمًا
ثُمَّ
یَرْمِ
بِهٖ
بَرِیْٓـًٔا
فَقَدِ
احْتَمَلَ
بُهْتَانًا
وَّاِثْمًا
مُّبِیْنًا
۟۠
যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি কিংবা পাপ ক’রে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে তো জ্বলন্ত অপবাদ এবং সুস্পষ্ট গুনাহ নিজের উপর চাপিয়ে নেয়।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷