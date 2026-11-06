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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 109
An-Nisa
১০৯
৪:১০৯
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هٰۤاَنْتُمْ
هٰۤؤُلَآءِ
جَادَلْتُمْ
عَنْهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۫
فَمَنْ
یُّجَادِلُ
اللّٰهَ
عَنْهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
اَمْ
مَّنْ
یَّكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
وَكِیْلًا
۟
দেখ, ওরা সেই লোক যাদের পক্ষে পার্থিব জীবনে তোমরা বিতর্ক করছ কিন্তু ক্বিয়ামাত দিবসে তাদের পক্ষ হতে আল্লাহর সম্মুখে কে ঝগড়া করবে? কিংবা কে তাদের উকীল হবে?
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