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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 108
An-Nisa
১০৮
৪:১০৮
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
یَّسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
النَّاسِ
وَلَا
یَسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
اللّٰهِ
وَهُوَ
مَعَهُمْ
اِذْ
یُبَیِّتُوْنَ
مَا
لَا
یَرْضٰی
مِنَ
الْقَوْلِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
بِمَا
یَعْمَلُوْنَ
مُحِیْطًا
۟
তারা মানুষ হতে গোপন করে থাকে, কিন্তু তারা আল্লাহ হতে গোপন করতে পারে না; কেননা যে সময়ে তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন; আল্লাহ তাদের সমুদয় কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷