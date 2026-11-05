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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: An-Nisa আয়াহ 104
An-Nisa
১০৪
৪:১০৪
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
تَهِنُوْا
فِی
ابْتِغَآءِ
الْقَوْمِ ؕ
اِنْ
تَكُوْنُوْا
تَاْلَمُوْنَ
فَاِنَّهُمْ
یَاْلَمُوْنَ
كَمَا
تَاْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ
مِنَ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَرْجُوْنَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟۠
এ (শত্রু) কওমের পশ্চাদ্ধাবণে দুর্বলতা দেখাবে না, কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।
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